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İstanbul Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İstanbul Heybeliada'da orman yangını
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Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personelin sevk edildiğini açıkladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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