İstanbul için alarm verildi: Asıl yağış yarın geliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'da hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün başlayacak şiddetli yağışların yarın daha da güçleneceğini duyurdu. Bazı bölgelerde metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış düşebileceği belirtilirken, sıcaklıkların da hızla gerileyeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde etkisini artıracak yağışların bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.

Sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek

Yağışlarla birlikte kentte hava sıcaklığı da belirgin şekilde azalacak. Sıcaklıkların akşam saatlerine kadar gerileyerek 16 derece civarına inmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın yarın gece saatlerine kadar İstanbul genelinde etkisini sürdürmesi öngörülürken, rüzgarın da zaman zaman şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 30 ila 60 kilometreye ulaşarak yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yarın yağış daha da kuvvetlenecek

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da yarın aralıklarla kuvvetli sağanak görülecek. Yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli hale gelerek metrekareye 60 ila 100 kilogram arasında ulaşabileceği öngörülüyor.

Sağanağın yer yer gök gürültülü şekilde etkili olması bekleniyor.

Gök gürültüsü ve fırtına bekleniyor

Karadeniz üzerinden nemli hava taşıyan poyraz nedeniyle kentteki nem oranının yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi.

Atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava ile yer seviyesinde deniz ve karadan gelen sıcak havanın karşılaşmasının atmosferdeki hareketliliği artırması bekleniyor.

Bu nedenle İstanbul'da yıldırım ve şimşeğin eşlik edebileceği, yer yer fırtınalı ve gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan vatandaşlara uyarı

Beklenen kuvvetli yağışların kentte çeşitli olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çeken AKOM, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Özellikle ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağışın neden olabileceği diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.