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İstanbul için bir uyarı da AFAD'dan

Vali Yerlikaya, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AFAD da, "Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." uyarısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından turuncu uyarı paylaşımı yaparak, "Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Bir uyarı da AFAD'dan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan SMS'li bilgilendirmede de, İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, "Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." uyarısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından dünkü uyarıda ise, yağışın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği belirtilererek, kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olmasının öngörüldüğü bildirilmişti.