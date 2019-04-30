İstanbul için itiraz süreci devam ediyor

30 Nisan 2019

YSK'nin gündeminde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazlar bulunuyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ara kararlar verilmişti.

Ara kararlar gereği, İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan iddiaların araştırılması istenmişti. Bugüne kadar 36 ilçe seçim kurulu, araştırmalarını tamamladı, 3 ilçe seçim kurulundan sonuçların gelmesinin ardından YSK üyeleri, gelen cevapları inceleyecek. Bu sürecin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.

Araştırılan konular

YSK, AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun araştırılmasına karar vermişti. AK Parti'nin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının da araştırılması istenmişti.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından kısıtlı seçmenler ile sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılması istenmişti.

Kaynak: AA