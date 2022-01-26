İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte pazartesi gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışının bu akşam saatlerinde yeniden etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı saat 20.00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda yeniden etkili olacak. Ancak yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının yarın öğlen saatlerinde İstanbul'u terk etmesi beklenirken, dondurucu soğukların cuma sabahına kadar etkili olacağı bildirildi.

İBB ekiplerinin, Atatürk Havalimanı, Esenyurt ve Hadımköy'de kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Sorun yaşanan noktalar

İBB’den karla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Buna göre, D100 Beylikdüzü – TEM Hadımköy Bağlantı yolunda bırakılan TIR ve araçlar nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor. Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor. Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor. Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor. Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekipler tarafından yollarda, meydanlarda, metro giriş ve çıkışlarında, otobüs duraklarında, alt ve üst geçitlerde vb. kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülmekte, yolda kalan araçların çekilmesi ve kaldırılması, buz sarkıtlarına müdahale çalışmalarına devam ediliyor.

İşletmeler Müdürlüğü Lojistik ekipleri tarafından kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 21 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar sahada çalışan personelimize ve vatandaşlarımıza toplam 167 bin kumanya ve mobil malzeme dağıtıldı.

İhtiyaç halinde hazırda bekleyen mobil büfeler ile trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücülere, vatandaşlara sıcak içecek, çorba ve su servisi sunuldu.

Hâlihazırda 3 noktada (Cevizlibağ Metrobüs, Yenikapı Marmaray, Beylikdüzü Marmarapark AVM önü) mobil büfeler ile mobil malzeme ve kumanya dağıtımı devam ediyor.

Evsizlere kış hizmeti

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonda, kış döneminde hava şartlarına göre evsiz vatandaşlar tesislerde misafir ediliyor.

Zabıta ekipleri tarafından tesislere götürülen evsiz vatandaşlara, kayıtlarının yapılmasının ardından banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme vb. hizmetler verilmekte, ayrıca bölgesel istihdam ofisleri vasıtasıyla iş olanağı sağlanıyor. Hâlihazırda 604 evsiz vatandaş (İBB tesislerinde ve otellerde) misafir ediliyor.

1 Aralık 2021'den bu yana toplam bin 452 evsiz vatandaş misafir edildi.

Bayrampaşa ve Alibeyköy otogarlarında da şehirler arası ulaşım kesintisi süresince bin 500'e yakın vatandaş misafir edildi.

Sokak hayvanlarına mama

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için;

Haftada 500 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı yapılıyor.