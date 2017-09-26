İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da yağmur bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Yarın ise kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların, bugün öğleden itibaren etkisini arttıracağını ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), güney ilçelerinde ise kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğini duyurdu.
Ayrıca yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektiği vurgulandı.
AKOM Twitter'dan uyardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter hesabından İstanbulluları uyardı. AKOM, ''İstanbul'da Poyraz yönlü rüzgarın kuvvetlice esmesi ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor'' uyarısında bulundu.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33
Kaynak: DHA