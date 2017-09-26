İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

26 Eylül 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların, bugün öğleden itibaren etkisini arttıracağını ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), güney ilçelerinde ise kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğini duyurdu.

Ayrıca yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektiği vurgulandı.

AKOM Twitter'dan uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter hesabından İstanbulluları uyardı. AKOM, ''İstanbul'da Poyraz yönlü rüzgarın kuvvetlice esmesi ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor'' uyarısında bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Kaynak: DHA