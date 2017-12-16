İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da yarın için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare) sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, Balıkesir çevrelerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak, yarın batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç) yer yer kuvvetli (51-80 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği kaydedildi.
Ayrıca, sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Kaynak: AA