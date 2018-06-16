İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

16 Haziran 2018

İstanbul genelinde bugün (pazar) öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA