ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İstanbul genelinde bugün (pazar) öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Son dakika Meteoroloji yağmur

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.