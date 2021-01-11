  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Takip Et

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya için kuvvetli yağış uyarısıTrakya için kuvvetli yağış uyarısıGündem
Meteorolojiden Ege'deki 6 il için 'sarı uyarı'Meteorolojiden Ege'deki 6 il için 'sarı uyarı'Gündem

 

 