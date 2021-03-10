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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da yarın kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili (15-25 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.