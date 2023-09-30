İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM'un açıklamasında, kentte perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi.

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülen yağış, akşam Anadolu Yakası'nı da etkileyecek.

Buna göre özellikle Anadolu Yakası saat 18:00'den itibaren 'aşırı değer' olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alabilir.

Açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.