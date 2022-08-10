İstanbul için turuncu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Vali Yerlikaya, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
🟧Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2022
Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,
Anadolu Yakasın’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor
Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından turuncu uyarı paylaşımı yaparak, "Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.