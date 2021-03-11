İstanbul için yeni HES kodu kararı

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu.

Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında düzenlenen İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşları, MEB'e bağlı resmi ve özel okul ve kurumlar, kahvehane, internet kafe, oyun salonları, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, kuaför, güzellik salonu, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor merkezlerinin girişlerinde 15 Mart'tan itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi.