İstanbul, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik için pedal çevirdiler

Bisikletli ulaşımı İstanbulluların hayatlarının bir parçası haline getirmek için Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi birlikte ‘Sağlıklı bir Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik Merkezleri’ projesine imza attı. İyi planlanmış ulaşım bağlantılarına sahip, yaya ve bisikletli gibi aktif ulaşım türlerinin talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilen kamusal alanların ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe önemli katkı sağladığı vurgulanan proje, sürdürülebilir bir hareketlilik modelinin hayata geçirilebilmesi için kentsel hareketlilik ile kamusal alan ilişkisinin doğru şekilde tasarlanması gerektiği anlayışıyla geliştirildi. Projenin hedefi, bisiklet ve yürüyüş alanlarının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşıma entegre edilmesi.

Yuvarlak masa toplantıları ve ‘Think Bike Atölyeleri’nde çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir kent hareketliliği oluşturmak için İstanbul’a özel çözümlerin tasarlandığı proje kapsamında, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Farkındalık Turu – Çevre İçin, İklim İçin, Gelecek İçin Bisikletteyiz’ bisiklet turu düzenlendi.

Göztepe 60. Yıl Parkı’ndan başlayan ve Söğütlüçeşme İSPARK Açık Otopark Alanı’nda sona eren bisiklet turuna, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Danimarka Başkonsolosu Anette Galskjøt, Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız katıldı. Etkinliğe ilgili STK’lar ile özel sektör temsilcileri de davet edildi.

Danimarka Başkonsolosu Galskjøt, “Daha kaliteli bir kentsel yaşam için bisiklet gibi düşük karbonlu alternatif ulaşım araçlarını tercih etmek ve buna uyumlu kentsel alanlar tasarlamak büyük önem taşımakta. Bisiklet dostu kentsel tasarım, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir yaşam için öncülük edebilir, toplumsal uyumu iyileştirebilir, kamu ve özel sektör arasında yeni sinerjiler yaratabilir ve daha önemlisi şehrin marka değerini küresel ölçekte yükseltebilir. Kentsel tasarım konusunda, Danimarka ve Türkiye arasında daha güçlü bir iş birliğinin hepimiz için daha yeşil ve yaşanabilir şehirler yaratabileceğine inancım tam.” dedi.

Hollanda Başkonsolosu van Bolhuis ise “Proje kapsamındaki çalıştayda, kullanıcıların, yani sizin ve benim gibi yürümeyi, bisiklet sürmeyi, yaratıcı, sağlıklı ve güvenli bir çevrede vakit geçirmeyi sevenlerin gözüyle kamusal alan ve tasarımlarının nasıl daha iyi hale getirilebileceği konusundaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık. Şimdi de Bağdat Caddesi ve Söğütlüçeşme arasındaki bisiklet yolunu keşfe çıkacağız. Hollanda kentlerine bakıldığında görüleceği gibi, sonuçta herkesin faydasına olacak bu projenin sonraki adımlarını diğer paydaşlarla birlikte atabilmeyi umuyorum. Birlikte başarabiliriz.” diye konuştu.

İBB’nin son iki yılda İstanbulluları çevreci ve sağlıklı ulaşım araçlarıyla buluşturmak için önemli atılımlar yaptığına, trafik yoğunluğunu azaltmak ve düşük karbonlu, çevreci bir kent oluşturmak için şehir içi ulaşımında bisikletin ve yaya ulaşımının daha etkin kullanımına yönelik projeler geliştirdiğine dikkat çeken İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise sözlerini, “Bu çerçevede, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde Bisiklet Şefliği ve Yaya Erişimi Şefliği oluşturuldu, İstanbul Bisiklet Evi açıldı, İsbike Bisiklet Okulu hayata geçirildi, uzmanların katılımıyla çalıştaylar düzenledi, Akıllı Bisiklet Uygulaması güncellendi ve 98,86 km bisiklet yolu ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen kolektif süreçlerle projelendirildi.” diye sürdürdü.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da şunları kaydetti: “Kadıköy yıllardır yeni kent içi hareketliliğin İstanbul’a, hatta Türkiye’ye ilk temas noktası. Elektrikli scooterlar’ın dahi Türkiye’de ilk faaliyet gösterdiği yer Kadıköy. Fosil yakıtların sağlığımız ve kent yaşantısı üzerindeki olumsuz etkileri, alternatif ulaşım yöntemlerinin ve toplu ulaşım ile ilişkilendirilmelerini gerekli kıldı. Yenilikçi pek çok uygulamanın adresi Kadıköy, kamusal alanlarına ve çevreye duyarlı bir nüfus yapısına sahip. Biz yerel yönetimlere ise, gelişen teknolojiyi ve çağdaş planlama anlayışını benimseyerek tüm Kadıköylülere daha iyi bir yürünebilirlik, bisiklet ve alternatif ulaşım metotlarını sunmak düşmektedir. Bu tür yenilikçi projelere halkın sahip çıkabilmesi içinse planlama ve uygulama süreçlerinin tüm paydaşları ve menfaatlerini kapsaması gerekir. Bu duyarlılık ile hareket ederek planladığımız tüm projeler, eminim ki Kadıköy halkı tarafından sahiplenilecek ve daha da ileri taşınacak.”

İlk çalışma alanı Kadıköy

Bisiklet turunun sona erdiği Söğütlüçeşme, metrobüs, Marmaray, otobüs, minibüs, dolmuş, taksi gibi birçok toplu ulaşım aracının aktarma noktası olduğu için ‘Sağlıklı bir Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik Merkezleri’ projesi çerçevesinde seçilen ilk çalışma alanı. Üniversite, şehir hastanesi, sosyal çekim merkezi, konut alanı, ticaret alanı ve ofis alanlarına erişime hizmet vermesi nedeniyle özel bir konuma sahip bölge için, süreç içerisinde paydaşlar ve uzmanlar tarafından desteklenen ‘Think Bike Atölyeleri’nde hayata geçirilebilir çözümler tasarlanmış olup çalışmalar, katılımcı bir politikayla yerel halkla beraber geliştirilmeye devam edecektir.