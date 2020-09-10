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İstanbul ile Kırklareli'de sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul ile Kırklareli'de sağanak uyarısı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde ise İstanbul'un Avrupa Yakası kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

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