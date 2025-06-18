İstanbul itfaiye alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul itfaiyesine 3 bin 341 itfaiye eri alınacak. Yazılı sınavlar, sözlü sınavlar gerçekleşti şimdi sıra geldi sonuçlara... Binlerce aday duyuru bekliyor ve sıkça "İstanbul itfaiye alım sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
İBB, İtfaiye alımı süreci için artık sona yaklaşılıyor. Adaylar süreçleri birer birer geçerken en son mülakat 20 Mayıs'ta gerçekleşti. Binlerce aday İBB'nin geçeceği duyuruya kilitkenirken tarih konusunda bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "İstanbul itfaiye alım sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklindeç... Peki yeni bir gelişme var mı?
İstanbul itfaiye alım sonuçları açıklandı mı?
İstanbul itfaiye eri alım sonuçları 18 Haziran Çarşamba günü itibarıyla açıklanmış değil. Kurum'dan net bir tarih de paylaşılmadı. Duyurular için aşağıdaki linke tıklayınız.