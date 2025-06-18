İstanbul itfaiye alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB, İtfaiye alımı süreci için artık sona yaklaşılıyor. Adaylar süreçleri birer birer geçerken en son mülakat 20 Mayıs'ta gerçekleşti. Binlerce aday İBB'nin geçeceği duyuruya kilitkenirken tarih konusunda bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "İstanbul itfaiye alım sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklindeç... Peki yeni bir gelişme var mı?

İstanbul itfaiye alım sonuçları açıklandı mı?

İstanbul itfaiye eri alım sonuçları 18 Haziran Çarşamba günü itibarıyla açıklanmış değil. Kurum'dan net bir tarih de paylaşılmadı. Duyurular için aşağıdaki linke tıklayınız.

İSTANBUL İTFAİYESİ DUYURULARI