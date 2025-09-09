İstanbul, İzmir, Ankara... Esnaf odalarından simit zammı kararı!

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarına yapılacak zam, 2026 yılının ocak ayına kadar ertelendi.

Geçen hafta zam kararı alınmıştı

Geçen hafta açıklanan karara göre, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının 15 TL’den 20 TL’ye çıkarılması öngörülmüştü. Ancak Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası, söz konusu fiyat artışının yılbaşına kadar ertelenmesine karar verildi.

“Vatandaşın alım gücü gözetildi”

Pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanlarının yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle esnafımız zor bir dönemden geçmektedir. Ancak vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve yapılan istişareler sonucunda, alım gücü gözetilerek bu zam ocak ayına ertelenmiştir.”

"Esnaf zorluklara rağmen fedakârlık yaptı"

Esnaf odaları, bu süreçte kendilerine binlerce dilekçe ulaştığını ve vatandaşların simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi şekilde etkilediğini dile getirdiğini belirtti.

Açıklamada, “Esnafımız tüm bu zorluklara rağmen vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini göstermiştir” denildi.

Esnaf temsilcileri, hem vatandaşın sofrasını korumak hem de esnafın emeğini gözetmek için ortak çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.