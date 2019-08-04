İstanbul-İzmir Otoyolu açıldı

04 Ağustos 2019

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi açıldı.

Badırga mevkisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alınmasıyla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre kısaldı.

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan yolun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi de hizmete girdi.

Mevcut 515 kilometreyi 426 kilometreye düşüren yol, kullanıcılara ekonomik katkı sağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak.

Bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapılan yola ilişkin, 2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. 7 milyar dolarlık finansman, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandı ve bunun için kamu kaynağı kullanılmadı.

Projenin yapım aşamasında 8 bin 500 kişi çalışırken işletme döneminde de 6 bin 100 kişi istihdam edilecek.

Kaynak: AA