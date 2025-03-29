İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu

Tatil dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde başlayan yoğunluk devam ediyor.

Vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor. Dron destekli denetimlerde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular, polis ekipleri tarafından emniyet kemeri, trafik kuralları ve hız konusunda uyarılıyor.

Denetimlerle ilgili konuşan Jandarma Otoyol Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Ahmet Toğantemür, "Unutmayın her trafik kuralı en az bir hayat kadar değerlidir. Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır. Yolun sonu bayram olsun, Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.