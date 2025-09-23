İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy Acıbadem’de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki bir metrobüs, durakta yolcu indiren başka bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüsün karıştığı kaza, Acıbadem Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Söğütlüçeşme'den Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, durakta yolcu indiren başka bir metrobüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, şans eseri herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcular, başka metrobüslere aktarılırken kaza yapan araçlar çekilerek seferlerin normale dönmesi sağlandı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: HABER MERKEZİ