İstanbul kalabalık nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu 2024'te 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşarak 131 ülkeyi geride bıraktı. Ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul'da, TÜİK verilerine göre 7,82 milyon erkek ve 7,88 milyon kadının yaşadığı kayıtlara geçti.

Sırbistan, Libya ve Paraguay'ın nüfusunu katladı

İstanbul, UNFPA'nin 2024 verilerine göre, nüfus ölçümü yapılan 204 ülke ve bölgenin 131'inin önüne geçti.

Avrupa'da Belçika 11,7 milyon, Çekya 10,5 milyon, Yunanistan 10,3 milyon ve Macaristan 10 milyon nüfusuyla İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu. Ürdün, İsrail, Tunus ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı ülkeler arasında yer aldı.

Megakent, Sırbistan, Paraguay ve Libya'yı ise nüfus olarak katladı.

İstanbul'un nüfusu, Avrupa Birliği ülkelerinden Belçika, İsveç, Çekya ve Yunanistan'ın yanı sıra Portekiz, Macaristan ve Avusturya'yı da geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler

Ruanda 14,4; Portekiz 10,2; Tunus 12,6; Macaristan 10; Belçika 11,7; Birleşik Arap Emirlikleri 9,6; Ürdün 11,4; İsrail 9,3; Küba 11,2; Togo 9,3; İsveç 10,7; Avusturya 9; Azerbaycan 10,5; Sierra Leone 9; Çekya 10,5; Sırbistan 7,1; Yunanistan 10,3; Libya 7; Tacikistan 10,3; Paraguay 6,9 milyon nüfusuyla İstanbul'un gerisinde kaldı.