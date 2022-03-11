İstanbul kar altında

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Kentte 9 Mart'ta başlayan, dün gün boyu aralıklarla süren, gece ise zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, şehrin birçok bölgesinde devam ediyor.

Avrupa yakasında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde bazı tır ve kamyonların yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarında beklediği görüldü. Bağcılar mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bölgede trafik akışı ağır seyrediyor.

Mahmutbey gişeleri Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yollar beyaza bürünürken, TEM otoyolu ve D-100 karayolunda sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu 58 olarak kaydedildi.

AVM'lerin çalışma saatinde değişiklik

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bugün AVM'ler 12.00-19.00 arasında hizmet verecek.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." açıklaması yaptı.

Vali Yerlikaya'dan "zorunlu olmadıkça çıkmayın" uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

Otobüs, tır ve kamyon kararı

Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar İstanbul'daki Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu duyururken tır ve kamyonlara kente giriş yasağı da getirildi.