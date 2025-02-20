İstanbul kara teslim: Çalışanlara akşam saatlerine kalmayın uyarısı!

İstanbul kara teslim oldu. Yetkililerden soğuk havaya ilişkin peş peşe uyarılar gelmeye devam ederken, bir açıklama da Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Prof. Dr. Şen, esas kar yağışının bugün etkili olacağını belirterek, çalışanları akşam saatlerine kalmamaları yönünde uyardı.

"İşiniz yoksa dışarı çıkmayın"

Prof. Dr. Orhan Şen, öğle saatlerinde kar yağışının kuvvetleneceğine işaret ederek, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı:

"Kar yağışı Boğaz çevresinde yeniden başladı. İlerleyen saatlerde İstanbul'un geneline yayılacak. Öğle saatlerinden itibaren de kuvvetlenecek. Öğleden sonra, gece ve yarın kuvvetli kar yağışı var İstanbul'da.

Ulaşıma dikkat etmek lazım. Aracınızla bugün dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanın. Hatta işiniz yoksa hiç çıkmayın. En güvenli yer evinizdir."

Kar yağışının esas bugün etkili olacağının altını çizen Prof. Dr. Orhan Şen, çalışanların akşama kalmaması gerektiğini söyledi.

Eğitime ara verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün kentte eğitime ara verildiği duyurmuştu. Mega kentte kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması bekleniyor.