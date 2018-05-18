İstanbul 'Kudüs'e destek' diyecek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılacak vatandaşlar alanı doldurmaya başladı.

Mitinge liderler de gelmeye başladı. MHP lideri ve BBP Genel Başkanı Destici miting alanındaki yerini aldı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip edeceği mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Başbakan Binali Yıldırım da katılıyor.

Mitingin yapılacağı alana bir süre önce başlayan çalışmalar kapsamında, konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler konuşlandırıldı.

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

Öte yandan alanın birçok yerinde itfaiye araçları ve ambulanslar hazır bekletiliyor. Vatandaşların ihtiyaçları için de çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet kuruldu.

Güvenlik önlemleri

İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı ile "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi dolayısıyla 20 bin 100 polisin görev yapacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 40'tan fazla ülke temsilcisinin katıldığı İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı ile Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zirve süresince yabancı devlet büyüklerinin konakladığı oteller, geçecekleri güzergah ve kongrenin yapılacağı merkezde 5 bin 200 emniyet personeli görevlendirilirken, "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için de 14 bin 900 polis görev yapacak.

Özel harekat polisi, bomba imha uzmanı ve terör uzmanlarının da aralarında bulunduğu 20 bin 100 polise, 4 polis helikopteri, 4 deniz botu ve 160 zırhlı araç da destek verecek.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekiplerin, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi aldığı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapacağı öğrenildi.