İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul 100 bin konut TOKİ kura töreni hangi gün?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sona gelindi. İstanbul kura töreni sonrası yeni bir süreç başlayacak. İstanbullular heyecanla kura tarihini öğrenmeye çalışıyor ve "İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

21 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul için kura tören tarihi paylaşılmadı. Bakan Kurum bayram sonrası çekilişlerin yapılacağını belirtmişti. Beklentiler 23 Mart'tan itibaren törenlerin yapılması yönünde...

Konut kontenjanları

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlarımıza - %5

3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler - %10

En az %40 engelli vatandaşlarımıza - %5

18-30 yaş arası genç vatandaşlarımıza - %20

Emekli vatandaşlarımıza - %20

Diğer alıcı adayları - %40