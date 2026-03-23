İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura töreni tarihi açıklandı mı?

Asrın projesinde sona gelindi ve İstanbul için TOKİ kura tarihi bekleniyor. Yapılacak törenle 100 bin konut hak sahibini bulacak. Vatandaşlar yeni hafta ile birlikte aramalarını sıklaştırırken "İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.

İstanbul kura çekimi ne zaman?

İstanbul 100 bin sosyal konut için kura tarihi henüz belli olmadı. Bu hafta içi TOKİ'den veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklama yapılması bekleniyor.

Konut kontenjanları

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlarımıza - %5

3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler - %10

En az %40 engelli vatandaşlarımıza - %5

18-30 yaş arası genç vatandaşlarımıza - %20

Emekli vatandaşlarımıza - %20

Diğer alıcı adayları - %40