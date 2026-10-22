İstanbul, lüks seyahat pazarında güçleniyor
İstanbul Havalimanı’nda 5 Mayıs’ta hizmete giren Jetex-İGA Premium Yolcu Terminali, açılışından bugüne 4 bin 850 yolcu ağırladı. Terminal Direktörü Burcu Güreş, yüksek gelir grubundaki ziyaretçilerin daha fazla harcama yapmasının lüks turizm ekonomisini ve istihdamı destekleyeceğini söyledi.
Hayati ARIGAN
İstanbul Havalimanı ile uluslararası lüks havacılık ve ağırlama markası Jetex’in ortaklığıyla hayata geçirilen Jetex-İGA Premium Yolcu Terminali, İstanbul’un yüksek gelir grubundaki uluslararası ziyaretçilerden aldığı payı artırmayı hedefliyor. Terminal, özel hizmetleriyle yolcu deneyimini geliştirmenin yanı sıra konaklama, gastronomi, alışveriş, ulaşım ve kültürel etkinlikler üzerinden kent ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Jetex-İGA Terminali Direktörü Burcu Güreş, Türkiye’de premium yolcu terminalinin önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, yatırımın İstanbul Havalimanı’nın uluslararası konumunu lüks seyahat segmentinde güçlendireceğini ifade etti.
Günlük 100 yolcu hedefi
Açılıştan eylül ayına kadar her ay büyüme kaydettiklerini belirten Güreş, uluslararası organizasyonlar, spor grupları ve özel etkinlikler için İstanbul’a gelen yolcuların talebinin arttığını söyledi. ABD’den gelen grupların da yolcu trafiğine katkı sağladığını aktaran Güreş, uluslararası etkinlikler, seyahat acenteleri, konsiyerj şirketleri ve lüks havacılık sektörüyle iş birliklerini geliştirdiklerini kaydetti. Terminalin İstanbul Havalimanı’nda puzzle’ın bir parçası olduğunu ifade eden Güreş, “Şu anda günlük 40- 45 yolcu seviyesindeyiz. Hedefimiz 2027 sonuna kadar günlük 100 yolcuya ulaşmak. Öncelikle mevcut yolcularımızda memnuniyet ve tekrar kullanım alışkanlığı oluşturmak, ardından uluslararası iş birlikleriyle büyümek istiyoruz” dedi.
Güreş, önceliklerinin kısa vadeli finansal getiriden çok İstanbul’un lüks seyahat pazarındaki konumunu güçlendirecek sürdürülebilir bir yapı kurmak olduğunu vurguladı. Premium yolcu terminalinin İstanbul’u yüksek gelir grubundaki ziyaretçiler için yalnızca bir aktarma noktası olmaktan çıkarıp başlı başına bir destinasyon haline getirmeyi amaçladığını belirten Güreş, bu pazarda konaklama, gastronomi ve kültürel etkinliklerin belirleyici olduğunu söyledi. İstanbul’daki lüks otellerle iş birliği yaptıklarını belirten Güreş, terminalin yolcuların kente gelişindeki ilk, ayrılışındaki ise son temas noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. Bu deneyimin İstanbul’un uluslararası algısını etkilediğini ifade eden Güreş, yüksek gelir grubundaki ziyaretçilerin harcamalarının turizm gelirlerini çeşitlendirme potansiyeli taşıdığını kaydetti.
Gidiş-dönüş paket 1.300 euro
Terminalde uluslararası örnekler dikkate alınarak belirlenen fiyatlara göre geliş hizmeti 750 euro, gidiş hizmeti 950 euro. Her iki hizmeti birlikte satın alan yolcular ise bin 300 euroluk paketten yararlanabiliyor. Transit yolcuların terminalde ortalama üç-dört saat geçirdiğini aktaran Güreş, hizmetlerin yolculuk sürecini daha konforlu hale getirecek şekilde tasarlandığını kaydetti. Terminalde özel süitler, spa alanı, iki restoran bölümü, toplantı odaları, eğlence alanları, lounge ve puro bar bulunuyor. Süitler ayrıca ücretlendirilirken diğer alanlar terminal paketleri kapsamında kullanılabiliyor.
Yeni destinasyonlar gündemde
Güreş, Antalya gibi destinasyonlarda benzer yatırımların gelecek yıllarda ele alınabileceğini belirtti. İstanbul’un premium havacılıkta bölgesel bir merkez haline gelmesi için uluslararası etkinliklerin, lüks konaklama kapasitesinin ve küresel tanıtım çalışmalarının artırılması gerektiğini söyleyen Güreş, “Ne kadar fazla uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaparsak İstanbul’un ve Türkiye’nin yüksek gelir grubundaki ziyaretçiler açısından çekiciliği de o kadar artar. Hedefimiz, bu ziyaretçilerin İstanbul’u ve Türkiye’nin diğer destinasyonlarını tercih etmelerine katkı sağlamak” diye konuştu.