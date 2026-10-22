İstanbul, lüks seyahat pazarında güçleniyor

Hayati ARIGAN

İstanbul Havalimanı ile ulus­lararası lüks havacılık ve ağır­lama markası Jetex’in ortak­lığıyla hayata geçirilen Jetex-İGA Premium Yolcu Terminali, İstan­bul’un yüksek gelir grubundaki uluslararası ziyaretçilerden aldı­ğı payı artırmayı hedefliyor. Ter­minal, özel hizmetleriyle yolcu deneyimini geliştirmenin yanı sı­ra konaklama, gastronomi, alışve­riş, ulaşım ve kültürel etkinlikler üzerinden kent ekonomisine kat­kı sağlamayı amaçlıyor. Jetex-İGA Terminali Direktörü Burcu Güreş, Türkiye’de premium yolcu termi­nalinin önemli bir ihtiyacı karşıla­dığını belirterek, yatırımın İstan­bul Havalimanı’nın uluslararası konumunu lüks seyahat segmen­tinde güçlendireceğini ifade etti.

Günlük 100 yolcu hedefi

Açılıştan eylül ayına kadar her ay büyüme kaydettiklerini belir­ten Güreş, uluslararası organizas­yonlar, spor grupları ve özel etkin­likler için İstanbul’a gelen yolcu­ların talebinin arttığını söyledi. ABD’den gelen grupların da yolcu trafiğine katkı sağladığını aktaran Güreş, uluslararası etkinlikler, se­yahat acenteleri, konsiyerj şirket­leri ve lüks havacılık sektörüyle iş birliklerini geliştirdiklerini kay­detti. Terminalin İstanbul Havali­manı’nda puzzle’ın bir par­çası olduğunu ifade eden Güreş, “Şu anda günlük 40- 45 yolcu seviyesindeyiz. Hedefimiz 2027 sonuna kadar günlük 100 yolcuya ulaşmak. Öncelikle mevcut yolcularımızda memnuni­yet ve tekrar kullanım alışkanlığı oluşturmak, ardından uluslarara­sı iş birlikleriyle büyümek istiyo­ruz” dedi.

Güreş, önceliklerinin kı­sa vadeli finansal getiriden çok İs­tanbul’un lüks seyahat pazarındaki konumunu güçlendirecek sürdü­rülebilir bir yapı kurmak olduğunu vurguladı. Premium yolcu termi­nalinin İstanbul’u yüksek gelir gru­bundaki ziyaretçiler için yalnızca bir aktarma noktası olmaktan çıka­rıp başlı başına bir destinasyon ha­line getirmeyi amaçladığı­nı belirten Güreş, bu pazar­da konaklama, gastronomi ve kültürel etkinliklerin belirleyici olduğunu söyle­di. İstanbul’daki lüks otel­lerle iş birliği yaptıklarını belirten Güreş, termina­lin yolcuların kente gelişindeki ilk, ayrılışındaki ise son temas nokta­larından biri olduğuna dikkat çek­ti. Bu deneyimin İstanbul’un ulus­lararası algısını etkilediğini ifade eden Güreş, yüksek gelir grubun­daki ziyaretçilerin harcamalarının turizm gelirlerini çeşitlendirme potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Gidiş-dönüş paket 1.300 euro

Terminalde uluslararası örnekler dikkate alınarak belirlenen fiyatlara göre geliş hizmeti 750 euro, gidiş hizmeti 950 euro. Her iki hizmeti birlikte satın alan yolcular ise bin 300 euroluk paketten yararlanabiliyor. Transit yolcuların terminalde ortalama üç-dört saat geçirdiğini aktaran Güreş, hizmetlerin yolculuk sürecini daha konforlu hale getirecek şekilde tasarlandığını kaydetti. Terminalde özel süitler, spa alanı, iki restoran bölümü, toplantı odaları, eğlence alanları, lounge ve puro bar bulunuyor. Süitler ayrıca ücretlendirilirken diğer alanlar terminal paketleri kapsamında kullanılabiliyor.

Yeni destinasyonlar gündemde

Güreş, Antalya gibi destinasyonlarda benzer yatırımların gelecek yıllarda ele alınabileceğini belirtti. İstanbul’un premium havacılıkta bölgesel bir merkez haline gelmesi için uluslararası etkinliklerin, lüks konaklama kapasitesinin ve küresel tanıtım çalışmalarının artırılması gerektiğini söyleyen Güreş, “Ne kadar fazla uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaparsak İstanbul’un ve Türkiye’nin yüksek gelir grubundaki ziyaretçiler açısından çekiciliği de o kadar artar. Hedefimiz, bu ziyaretçilerin İstanbul’u ve Türkiye’nin diğer destinasyonlarını tercih etmelerine katkı sağlamak” diye konuştu.