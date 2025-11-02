İstanbul Maratonu nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı: Alternatif güzergâhlar açıklandı

46. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, sürücüler için alternatif rotaları duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, ilk yol kapanışı saat 03.00 itibarıyla başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarını da içeren birçok nokta program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

03.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yollar

*Güney Zincirlikuyu ayrımı

*Kuzey Uzunçayır rampa kapanış noktası

*Ünalan–Ataşehir–Sabiha Gökçen ayrımları

*Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı

*Barbaros Bulvarı D-100 bağlantıları

*Sait Çiftçi varyantı

*Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları

*Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nin köprü yönü

*Tophanelioğlu katılımı

*Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantısı

Bu saatten itibaren uygulanacak alternatif güzergâhlar:

Büyükdere – Balmumcu / Levent – Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca aksı, Yıldız Posta – Esentepe yolu, Beşiktaş yönü ve Sarıyer istikametine zorunlu yönlendirmeler.

06.00 itibarıyla kapatılan yollar

*Rauf Orbay Caddesi (Florya ve Yenikapı yönleri)

*Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı–Bakırköy arası)

*Ankara Caddesi

*Alayköşkü ve Alemdar Caddeleri

*Divanyolu

*Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü)

*Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu)

*Galata Köprüsü (çift yönlü)

*Avrasya Tüneli (çift yönlü)

*Havuzlu Kavşak alt geçidi

*Sultanahmet Atmeydanı çevresi ve bağlantıları

Bu saatten sonra sürücüler için açık tutulan alternatif rotalar:

Atatürk Bulvarı, Balat sahil yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu.