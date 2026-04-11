İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden sporcu katılacak
İstanbul, spor ekonomisinin en önemli organizasyonlarından Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü “En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla koşulacak.
Hayati ARIGAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton, bu yıl da katılım rekoruna koşuyor. İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, iki kategoride toplam 17 bin 300 kayıt alındığını, 106 ülkeden yaklaşık 2 bin yabancı sporcunun katılımıyla uluslararası ilginin yüzde 25 arttığını açıkladı.
Kayıtların 13 Nisan’a kadar devam edeceği organizasyonda toplam katılımın 20 bine ulaşması bekleniyor. Türkiye İş Bankası adına konuşan Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ise spor yatırımlarının toplumsal fayda ve marka değeri açısından önemine dikkat çekti. Erkekler ve kadınlarda birincilere 15’er bin dolar verilecek yarışta, ilk sekize toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak.
Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61. yılında “Gelenekten Geleceğe” temasıyla 26 Nisan–3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek