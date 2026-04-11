İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden sporcu katılacak

Hayati ARIGAN

İstan­bul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzen­lenen yarı maraton, bu yıl da ka­tılım rekoruna koşuyor. İBB Ge­nel Sekreteri Volkan Demir, iki kategoride toplam 17 bin 300 ka­yıt alındığını, 106 ülkeden yakla­şık 2 bin yabancı sporcunun ka­tılımıyla uluslararası ilginin yüz­de 25 arttığını açıkladı.

Kayıtların 13 Nisan’a kadar devam edeceği organizasyonda toplam katılı­mın 20 bine ulaşması bekleniyor. Türkiye İş Bankası adına konuşan Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ise spor yatırımlarının top­lumsal fayda ve marka değeri açı­sından önemine dikkat çekti. Er­kekler ve kadınlarda birincilere 15’er bin dolar verilecek yarışta, ilk sekize toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61. yılında “Gelenekten Geleceğe” temasıy­la 26 Nisan–3 Mayıs tarihleri ara­sında düzenlenecek