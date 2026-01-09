İstanbul merkezli 21 ilde suç örgütüne büyük darbe: 96 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında ve cezaevinde bulunan bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

21 ilde eş zamanlı operasyon

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Çocuklar suça sürüklenmiş

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin; genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletlerle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca örgüt üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle yeni üyeler kazanmaya çalıştığı ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edildi.