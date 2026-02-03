İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu: 96 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik geniş kapsamlı operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonların, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde, örgütün basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Operasyonların; İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin’de eş zamanlı olarak düzenlendiği belirtildi.

Örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi

Yakalanan şüphelilerin, örgütün gençlik ile basın ve propaganda yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimat aldıkları, örgütün 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere ve sözde anma faaliyetlerine katıldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi ve haklarında soruşturma başlatıldı.