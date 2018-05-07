İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu

07 Mayıs 2018

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nin (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u, kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 25 ilde düzenlediği operasyonda, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, doktor, öğretmen, mühendis ve il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 36 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon

Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Eskişehir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara, İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Adalet Sarayına getirildi.

Biri meslekten ihraç edilmiş 4 pilot ile kapatılan Eskişehir Hava Hastanesinde pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da arasında bulunduğu zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Örgüt içinde ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirlenen 26 zanlının yakalanmasına yönelik 26 Nisan'da Eskişehir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6'sı TSK'dan ihraç edilmiş ve açığa alınmış 24 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA