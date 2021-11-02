İstanbul merkezli 4 ilde terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütleri DEAŞ ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve benzeri terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para transferi yaptıkları gerekçesiyle 21 kişi hakkında, "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah erken saatlerde İstanbul, Adana, Batman ile Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ve biri kuru sıkı, biri de kuru sıkıdan bozma olmak üzere toplam 4 tabanca ele geçirildi. Firari olan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.