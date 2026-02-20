İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: Klon Ödeme ve PBM Tech Bilişim A.Ş'ye kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yasadışı bahsin finansal altyapı iddiası

Soruşturma dosyasına göre, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş. adlı iki şirketin yasa dışı bahis faaliyeti yürüten gruplara finansal altyapı sağladığı iddia edildi. Söz konusu şirketler üzerinden gerçekleştirilen karmaşık para transferleriyle, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu öne sürüldü.

İddialara göre yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler aracılığıyla aktarıldığı ve şüphelilerin kendi hesapları üzerinden nakde çevrildiği tespit edildi. İşlemlerin MASAK raporlarına da yansıdığı belirtildi.

İki şirkete de kayyum atandı

Soruşturma kapsamında adı geçen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.