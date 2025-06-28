İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atadığı bir döner restoran zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli tutuklandı. Aralarında şirket yöneticileri ve gayriresmî ortaklık ilişkisi bulunan kişilerin yer aldığı toplam 42 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, örgütle bağlantılı mali işlemler ve gayriresmî ortaklıklar tespit edilen restoran zincirine yönelik operasyonda 32 kişi tutuklandı.
Başsavcılıkça, döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 42'si, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Hakimlik, 32 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.