İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: Paybull hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine yönelik “yasa dışı bahis gelirlerini aklama” suçlaması kapsamında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

25 kişi gözaltına alındı

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, TCMB denetimleri ile MASAK analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda dokuz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de düzenlenen baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılarak çeşitli dijital materyaller ve belgelere el konuldu.

Mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarına, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ve bağlantılı olduğu değerlendirilen Lezzona Gıda A.Ş.’ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla el koyuldu.

Faaliyet izni iptal edilmişti

Geride bıraktığımız haziran ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal etmişti. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.