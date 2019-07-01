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İstanbul Metro Genel Müdürü Kutlu istifa etti

İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstanbul Metro Genel Müdürü Kutlu istifa etti
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23 Haziran'da yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından İBB'de istifa haberleri gelmeye başladı.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan cuma günü ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı.

Bu istifaların ardından İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu da görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kutlu istifasını şu ifadelerle duyurdu: Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.

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