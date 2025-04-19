İstanbul metro hattında bazı duraklar kapatılacak!
Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını açıkladı.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 19, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır.
Araçlarımız Taksim…
CHP, bugün saat 19.00'da Taksim Tünel'de Filistin'e destek eylemi yapılacağını duyurmuştu.