İstanbul metro hattında bazı duraklar kapatılacak!

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

#MetroDuyuru #M2

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır.

Araçlarımız Taksim… — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 19, 2025

CHP, bugün saat 19.00'da Taksim Tünel'de Filistin'e destek eylemi yapılacağını duyurmuştu.