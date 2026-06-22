İstanbul nefes aldı: Hava kirliliği azaldı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından gerçekleştirilen araştırma, İstanbul'da hava kirliliğinin mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını ortaya koydu.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros'un yürüttüğü çalışmada, 2025 ve 2026 yıllarının mayıs aylarına ait hava kalitesi verileri karşılaştırıldı.

Araştırmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hava kalitesi izleme istasyonlarının ölçümleri kullanıldı. İnceleme kapsamında havadaki partikül madde (PM10) değerleri değerlendirildi.

Ortalama değerler düştü

Verilere göre İstanbul genelinde mayıs ayında 26 istasyonda ölçülen partikül madde konsantrasyonu ortalaması metreküp başına 31,2 mikrogram olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu değer 34 mikrogram seviyesinde bulunmuştu.

Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin bir yıl içinde yüzde 8 oranında azaldığı belirlendi.

En yüksek kirlilik Sultangazi ve Tuzla'da

Mayıs ayında partikül madde yoğunluğunun en yüksek ölçüldüğü istasyon metreküp başına 54,62 mikrogram ile "Sultangazi 3" oldu. Bu istasyonu 53,74 mikrogram ile "Sultangazi 2" ve 47,64 mikrogram ile "Tuzla" takip etti.

Aynı dönemde en düşük partikül madde değeri ise metreküp başına 17,37 mikrogram ile "Sultangazi 1" istasyonunda ölçüldü. "Büyükada" istasyonunda 18,45 mikrogram, "Alibeyköy" istasyonunda ise 19,05 mikrogram seviyeleri kaydedildi.

17 istasyonda düşüş görüldü

Araştırma sonuçlarına göre partikül madde kirliliği 17 istasyonda gerilerken, 9 istasyonda artış gösterdi.

Mayıs ayında hava kirliliğinin geçen yılın aynı dönemine göre en fazla yükseldiği istasyon yüzde 90,57 ile "Sarıyer" oldu. "Arnavutköy" ise yüzde 79,39'luk artışla ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan partikül madde kirliliğinin en fazla azaldığı nokta yüzde 58,59 ile "Sultangazi 1" olarak kayıtlara geçti. Bu istasyonu yüzde 36,34 ile "Esenler" ve yüzde 35,97 ile "Ümraniye 1" izledi.

Mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hava kirliliğini azaltıcı yönde meteorolojik koşulların etkili olmasıyla hava kirliliği seviyeleri daha düşük gerçekleşti.

Ayrıca, Marmara Bölgesi'nde yağış miktarları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttı. İstanbul'da da mayıs ayında yağışların geçen yıla kıyasla daha fazla olması, atmosferdeki kirleticilerin temizlenmesine katkı sağlarken, hava kalitesinin iyileşmesine neden oldu.