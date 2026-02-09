İstanbul nüfusu ne kadar? İstanbul'un nüfusu kaç milyon oldu?

TÜİK'in paylaştığı verilere göre Türkiye'de nüfus 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Verilerin açıklanmasıyla birlikte İstanbul'un nüfusu araştırılmaya başlandı. Yoğun şekilde "İstanbul nüfusu ne kadar" sorusu geliyor.

İstanbul'un nüfusu kaç milyon oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'un nüfusu 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. İstanbul'u 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir Takip etti.

Mega kent, kilometrekare başına 2 bin 934 kişiyle en yoğun il oldu.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1.003.905 kişilik nüfusuyla bir milyon eşiğini aşan ilk ilçe unvanını aldı.