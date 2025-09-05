İstanbul-Paris Turistik Treni yeniden yola çıkıyor: İşte sefer takvimi

İstanbul-Paris Turistik Treni, yarın “İstanbul-Paris 2” sefer adıyla Halkalı İstasyonu’ndan hareket edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik trenin saat 10.25’te yola çıkacağını açıkladı.

Paris’e nostaljik yolculuk

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV tarafından planlanan seferler kapsamında, Paris-İstanbul güzergâhında bu yıl eylülde üç, ekim ve kasım aylarında ise birer tren yolculuğu yapılacak.

Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, eylül ayının ilk özel treni “Balkan Explorer 2” adıyla dün gece Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yaptı.

Uraloğlu, trenin Kapıkule-Halkalı hattında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletildiğini belirterek, “Ülkemizden ‘İstanbul-Paris 2’ sefer adıyla yola çıkacak olan tren, Kapıkule’den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa’nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak” dedi.

Sefer takvimi belli oldu

Bakan Uraloğlu, yılın geri kalanında gerçekleşecek özel tren seferlerinin takvimini de açıkladı:

* 14 Eylül: “Constellation” adlı tren Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı Halkalı’dan ayrılacak.

* 17 Eylül: Türkiye’ye ulaşacak “Paris-İstanbul 2” treni, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferine çıkacak.

* 20 Ekim: “Latitudes 2” ismiyle Kapıkule’den Türkiye’ye girecek tren, 21 Ekim akşamı “Marmara” adıyla yola çıkacak.

* 1 Kasım: Yılın son özel treni “Balkan Explorer 3” adıyla Türkiye’ye giriş yapacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” ismiyle yolculuğuna devam edecek.

Bu özel seferlerin, hem turizme katkı sağlaması hem de İstanbul’dan Avrupa’ya nostaljik tren yolculuğu geleneğini güçlendirmesi bekleniyor.