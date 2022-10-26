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İstanbul Sancaktepe'de TEM'de zincirleme kaza

Sancaktepe TEM Otoyolunda yolcu otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada otobüs şoförü araç içinde sıkıştı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sancaktepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 20.00'da meydana gelen kazada 35 PK 870 plakalı yolcu otobüsü, Çamlıca gişeler mevkiine geldiği esnada önünde bulunan araçların aniden fran yapması üzerine duramayarak Ferhat K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobil de önünde bulunan 34 CPZ 377 plakalı kamyonete çarptı. Kazada araç içinde sıkışan otobüs şoförü ağır yaralandı.

İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüste bulunan diğer yolcular başka araçlara bindirilerek olay yerinden götürüldü. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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