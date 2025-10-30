İstanbul Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Emirgan Sahili'nde kıyıda hareketsiz birini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi Emirgan İskelesi yakınlarında sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA