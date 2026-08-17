İstanbul sıcak hava dalgasının etkisine giriyor: Sıcaklık 36 dereceye çıkacak
AKOM, İstanbul'un Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceğini açıkladı. Kentte sıcaklıkların bugünden itibaren artarak perşembe gününe kadar 34-36 dereceye ulaşması, sıcak havanın 7-10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un önümüzdeki günlerde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceğini bildirdi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.
Önümüzdeki 7-10 gün boyunca etkili olması öngörülen sıcak hava sistemi nedeniyle İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak.
Sıcaklık 34-36 dereceye yükselecek
Kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. AKOM, sıcaklıkların perşembe gününe kadar 34-36 derece aralığına ulaşmasının beklendiğini bildirdi.