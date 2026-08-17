İstanbul sıcak hava dalgasının etkisine giriyor: Sıcaklık 36 dereceye çıkacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un önümüzdeki günlerde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceğini bildirdi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 7-10 gün boyunca etkili olması öngörülen sıcak hava sistemi nedeniyle İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklık 34-36 dereceye yükselecek

Kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. AKOM, sıcaklıkların perşembe gününe kadar 34-36 derece aralığına ulaşmasının beklendiğini bildirdi.