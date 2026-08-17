Google Haberler

İstanbul sıcak hava dalgasının etkisine giriyor: Sıcaklık 36 dereceye çıkacak

AKOM, İstanbul'un Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceğini açıkladı. Kentte sıcaklıkların bugünden itibaren artarak perşembe gününe kadar 34-36 dereceye ulaşması, sıcak havanın 7-10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul sıcak hava dalgasının etkisine giriyor: Sıcaklık 36 dereceye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un önümüzdeki günlerde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceğini bildirdi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 7-10 gün boyunca etkili olması öngörülen sıcak hava sistemi nedeniyle İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklık 34-36 dereceye yükselecek

Kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. AKOM, sıcaklıkların perşembe gününe kadar 34-36 derece aralığına ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Savaş ve kuraklık navlunu patlattı: Fatura tüketiciye geliyorSavaş ve kuraklık navlunu patlattı: Fatura tüketiciye geliyorEkonomi
Susuz yaylada başladı, 10 bin ağaca ulaştı: 17 yaşındaki öğrencinin projesine dünya çapında ödülSusuz yaylada başladı, 10 bin ağaca ulaştı: 17 yaşındaki öğrencinin projesine dünya çapında ödülEkonomi
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar