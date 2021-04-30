İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eriyor

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye’nin İstanbul sözleşmesinden çıkmasını öngören ve çıkarıldığı dönemde, hem içerik hem de yetki yönünden çok tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yani İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

19 Mart 20211 tarih ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından feshedilen İstanbul Sözleşmesinin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihi, bugün yayınlanan yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı şöyle: “19.3.2021 tarihli 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen “Kadınlara yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti bakamından sona erme tarihinin 1 Temmuz 2021 olarak tespit edilmesine 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir”