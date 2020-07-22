22 Temmuz 2020

İş dünyasını temsil eden kuruluşlar kadın cinayetlerine karşı ortak tavır aldı.

TÜSİAD’ın yayınladığı bildiride “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” denilerek şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2012 yılında tüm siyasi partilerimizin ittifakıyla İstanbul Sözleşmesi'ni onaylaması dünyaya örnek ve öncü bir adım olmuştur. Bugün, 34 ülke bu sözleşmeyi uygulamaktadır. İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür. Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim.”

TÜRKONFED bildirisinde ise, “İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) üyeleri arasında yer alan 42 kadın derneği ile güç birliği içindeyiz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme kararlılığındayız. Kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağlayacağına inandığımız İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.” ifadeleri kullanıldı.