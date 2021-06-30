İstanbul Sözleşmesi'nin son gününde İBB'den BM'de eşitlik sözü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Nesiller Boyu Eşitlik Forumuna katılacak. Forumun düzenleneceği 1 Temmuz tarihi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin son günü olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

Uluslararası Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (Generation Equality Forum), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) çağrısı üzerine, 30 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek. Fransa ve Meksika Hükümetlerinin ev sahipliğindeki Foruma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” ve “Ekonomik Adalet ve Haklar” alanındaki taahhütleri ile katılıyor. İBB, Forum’da, Türkiye’den taahhütte bulunacak ilk yerel yönetim olacak.

İmamoğlu, İBB’nin taahhütlerini açıklayacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Kararı ile çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin son günü olan 1 Temmuz’da, BM’de ‘eşitlik sözü’ verecek. İmamoğlu, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için İBB’nin önümüzdeki üç yıl boyunca yürüteceği faaliyetleri video mesaj ile anlatarak taahhütlerini açıklayacak.

İBB’den üç senelik taahhüt

İBB, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu tarafından belirlenen altı tematik alan arasından “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” ve “Ekonomik Adalet ve Haklar” başlıklarında üç senelik taahhütte bulunacak. İBB, 8 Mart 2021’de, kamuoyuna açıkladığı ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ çerçevesinde, İstanbul’da yaşayan kadınların güçlendirilmesi için üç yıl boyunca, şu alanlarda çalışmalar yürütecek:

“Yeni kadın sığınma evinin açılması, çok dilli kadın destek hattının tam kapasite ile sürdürülmesi, 7/24 çalışacak kriz merkezlerinin hizmete başlaması, kadınların şiddet karşısında yasal haklarını öğrenebileceği eğitim ve seminerlerin İBB’nin merkezleri aracılığıyla yaygınlaştırılması, şiddet görme riski olan kadınların güvenliğinin yerinde desteklenmesi.”