İstanbul Sultangazi'de yangın: Gecekondulara sıçradı
İstanbul Sultangazi'de otluk alanda çıkan yangın çevredeki gecekondulara sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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İstanbul Sultangazi'de otluk alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı.
Otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler gecekondulara çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.