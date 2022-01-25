İstanbul Tabip Odası: 5-11 yaş arası çocuklar için aşılama başlatılmalı

İstanbul Tabip Odası, ‘Hekimlerde Omicron Varyantı Sonrasında COVID-19 Geçirme Sıklığı, Seyri ve Aşılama Oranları Anketi’nin sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Güray Kılıç katıldı. İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, yaptıkları araştırmanın sonuçları ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“COVID-19 pandemisinin ikinci yılını doldurmak üzere olduğumuz şu günlerde, Omicron varyantının oluşturduğu yeni dalga adeta bir tsunami gibi tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almıştır. Gerek Omicron varyantının artmış bulaşıcılık özelliği gerek kısıtlamaların azaltılması gerekse de kuzey yarım kürede kış döneminin etkisiyle ülkemizde ve dünya genelinde olgu sayılarında yeniden artış gözleniyor. Birçok ülkede günlük vaka sayıları rekor üstüne rekor kırarken Türkiye’de resmî verilere göre test kısıtlamasına rağmen günlük vaka sayısı üç haftadır 60 binin üzerinde, test pozitiflik oranı da vaka sayılarına paralel biçimde bir haftadır yüzde 15’in üzerinde seyretmektedir. Yine resmi verilere göre her gün 150-200 arasında, yani bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz.

"İstanbul haftalardır pandeminin merkez üssü haline gelmiş durumda"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da itiraf ettiği gibi İstanbul haftalardır pandeminin merkez üssü haline gelmiş durumda. Haftalık vaka sayısı, pandeminin başından itibaren en yüksek sayıya ulaşan İstanbul’da 100 binde bin 571 olarak açıklandı. Hastanelerde COVID-19 servisleri ve yoğun bakımlar doluyor. Yenileri açılıyor. Meslektaşlarımız, artan iş ve hastalık yükü yanında güvensiz çalışma ortamı nedeniyle tükeniyor. Sağlık çalışanları korunmaktan öte hasta hasta çalışmak zorunda kalıyor. En başından beri kontrol edilemeyen salgın neredeyse kendi doğal seyrine bırakılmış durumda yayılmaya ve öldürmeye devam ediyor.

"Toplumsal bağışıklık kazanılacağı beklentisinin bedeli daha fazla ölüm olacaktır"

Semptomu olmayan temaslılara test yapılmaması, izolasyon ve karantinanın tamamen kaldırılması veya sürelerinin kısaltılması, aşısız veya eksik aşılı kişilerin test yaptırmadan kapalı alanlara girişi ve seyahati ile kısıtlamaların kaldırılması hastalığın yayılmasını hızlandırıyor. Yarıyıl tatili için yurdun dört bir yanına yayılan İstanbulluların hastalığın daha da yayılmasına yol açması beklenmelidir. Herkesin hastalığı geçirmesi sonucu toplumsal bağışıklık kazanılacağı beklentisinin bedeli daha fazla insanın ölümü olacaktır.

"Delta varyantı halen dolaşımdadır"

Omicron varyantının bir önceki Delta varyantına göre daha hafif atlatıldığı yönünde veriler mevcut olsa da özellikle hastalığı geçirmeyen, aşısız ve hatırlatma dozu yapılmayanlar dâhil eksik aşılılarda oldukça ölümcül olabildiğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Bunun yanında Delta varyantı halen dolaşımdadır. Kronik hastalığı bulunan veya ileri yaşlardaki kişilerin hem Delta hem de Omicron varyantına karşı kırılgan olduğu, aşının yüzde 100 koruyucu olmadığı bilinmektedir. Diğer kişiler hastalığı hafif geçirse bile hastalığı daha ağır geçiren, daha fazla hastaneye yatan, daha fazla ölen bu dezavantajlı gruptaki kişilere bulaşmasına neden olmaktadır.”

Omicron sürecinde sağlık çalışanlarının korunması ile ilgili Tabip Odası'nın talepleri ise şöyle:

“Sağlık çalışanı ölümlerinde de aşısız ve eksik aşılı sağlık çalışanları göze çarpmaktadır. Yasal düzenlemeler de kullanılarak tüm sağlık çalışanlarının COVID-19’a karşı zorunlu olarak tam aşılı olması sağlanmalıdır.

Riskli alanlarda çalışan sağlık çalışanlarına FFP2, FFP3, N95 benzeri ve üzeri koruyuculuğu olan maskeler parasız şekilde sağlanmalıdır.

Atama bekleyen, ataması yapılmayan, kamu görevine hukuksuzca son verilen sağlık çalışanlarının ataması derhal yapılmalıdır.

Bağışıklık yetmezliği, kronik hastalık gibi riskli durumları olan sağlık çalışanlarına, risk durumuna göre kış ayları boyunca ücretli izin verilmelidir.

İzolasyondaki sağlık çalışanlarından yedinci günün sonunda halen hastalık belirtisi olanlarda izolasyon uzatılmalıdır (10 gün). Eğer kişinin belirtisi yoksa mevcut izolasyon kuralları uygulanmalıdır (5. gün PCR negatifse veya 7. gün işe dönüş).”

"Kapalı ve kalabalık ortamlarda çalışanlar için aşı zorunluluğu getirilmeli."

İstanbul Tabip Odası'nın toplum için önerileri de şunlar:

“Vakaların saptanabilmesi için PCR testi yanında hızlı antijen testi yaygın olarak kullanılmalıdır.

Hızlı antijen testi ve PCR testi ile saptanan vakaların aşı durumları göz önüne alınarak testi negatifleşenlerde 5 gün, hastalık belirtileri olanlarda 10 güne kadar izolasyon uygulanmalıdır.

Kapalı ve kalabalık ortamlarda çalışanlar için aşı zorunluluğu getirilmelidir.

Aşı kartı uygulaması ile aşısız veya eksik aşılıların kalabalık ortamlara girişine izin verilmemelidir.

5-11 yaş arası çocuklar için aşılama başlatılmalıdır.

Bağışıklık yetmezliği, kronik hastalık gibi riskli durumları olan tüm çalışanlara, risk durumuna göre kış ayları boyunca ücretli izin verilmelidir.

Maske kullanılması, zorunlu olmadıkça kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması, kapalı alanların havalandırılması sağlanmalıdır.”