İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyüp Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) olağan genel kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yaklaşık 3 bin 345 üyenin oy kullandığı seçim sonucunda mevcut başkan Eyüp Aksu, açık farkla yeniden başkan seçildi. Aksu bin 846 oy alarak seçimi birinci tamamlarken, en yakın rakibi Yahya Uğur ise 787 oy alarak ikinci oldu.



Diğer adaylardan Yaşar Arabul 547 oyla üçüncü, İrfan Öztürk 119 oyla dördüncü, Zeynep Kılıç ise 46 oy alarak beşinci sırada yer aldı.



Seçimi kazandığı belli olur olmaz gelen tebrikleri ve telefonları kabul eden Eyüp Aksu, yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaybeden olmadı, kazanan oldu

Yeniden başkan seçilen Eyüp Aksu yaptığı konuşmada, “Kaybeden olmadı, kazanan oldu. Esnafımız, mesleğimiz kazandı. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yolumuz uzun. Allaha emanet olun” dedi.